Olga Danilović u osmini finala turnira u Osaki

Srpska teniserka će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Grkinje Marije Sakari i Amerikanke Ešlin Kruger

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala turnira u Osaki, pošto je u prvom kolu pobedila Japanku Nao Hibino 6:4, 1:6, 6:2. Meč je trajao jedan sat i 56 minuta. Danilović se nalazi na 49. mestu VTA liste, dok je Hibino 171. teniserka sveta. Srpska teniserka je prvi set dobila rezultatom 6:4, dok je drugi set pripao Japanki 6:1. U trećem setu igralo se gem za gem do rezultata 2:2. Danilović je potom osvojila četiri gema zaredom i zasluženo je