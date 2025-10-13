Olga Danilović u osmini finala turnira u Osaki

Sportski žurnal pre 1 sat
Olga Danilović u osmini finala turnira u Osaki

Srpska teniserka će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Grkinje Marije Sakari i Amerikanke Ešlin Kruger

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala turnira u Osaki, pošto je u prvom kolu pobedila Japanku Nao Hibino 6:4, 1:6, 6:2. Meč je trajao jedan sat i 56 minuta. Danilović se nalazi na 49. mestu VTA liste, dok je Hibino 171. teniserka sveta. Srpska teniserka je prvi set dobila rezultatom 6:4, dok je drugi set pripao Japanki 6:1. U trećem setu igralo se gem za gem do rezultata 2:2. Danilović je potom osvojila četiri gema zaredom i zasluženo je
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Olga Danilović upisala prvu pobedu nakon dva meseca

Olga Danilović upisala prvu pobedu nakon dva meseca

RTS pre 2 sata
Olga pobedila posle dva meseca

Olga pobedila posle dva meseca

Vesti online pre 1 sat
Danilović pala na 49. mesto na VTA listi

Danilović pala na 49. mesto na VTA listi

Sportski žurnal pre 1 sat
Šta se dešava sa olgom Danilović? Srpkinja doživela ozbiljan pad!

Šta se dešava sa olgom Danilović? Srpkinja doživela ozbiljan pad!

Kurir pre 1 sat
Konačno - Olga Danilović!

Konačno - Olga Danilović!

Sportske.net pre 2 sata
Bitna pobeda za Olgu Danilović, obezbedila osminu finala u Japanu

Bitna pobeda za Olgu Danilović, obezbedila osminu finala u Japanu

Nova pre 2 sata
Olgin pad - Lolin i Teodorin renking karijere

Olgin pad - Lolin i Teodorin renking karijere

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Olga Danilović

Sport, najnovije vesti »

Radnički dobio šansu u ABA 2 ligi: Kragujevac ponovo na košarkaškoj mapi regiona

Radnički dobio šansu u ABA 2 ligi: Kragujevac ponovo na košarkaškoj mapi regiona

InfoKG pre 0 minuta
Milatović sa fon der lajen: Sastanak o izradi Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Milatović sa fon der lajen: Sastanak o izradi Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Kurir pre 0 minuta
Vučić i Kremljev dogovorili boks manifestacije u Beogradu

Vučić i Kremljev dogovorili boks manifestacije u Beogradu

RTV pre 15 minuta
(ANKETA) Koga biste voleli da vidite na mestu selektora fudbalske reprezentacije Srbije?

(ANKETA) Koga biste voleli da vidite na mestu selektora fudbalske reprezentacije Srbije?

Danas pre 25 minuta
POBEDA ODBOJKAŠICA PIROTA NA STARTU SEZONE

POBEDA ODBOJKAŠICA PIROTA NA STARTU SEZONE

Pirotske vesti pre 1 sat