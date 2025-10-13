Olgin pad - Lolin i Teodorin renking karijere

Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za sedam pozicija i na objavljenoj WTA listi zauzima 49. mesto.

Danilović je 49. teniserka sveta sa 1.188 bodova. Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je plasmanom u finale čelendžera na Majorki napredovala za 25 pozicija i time ostvarila svoj najbolji plasman u karijeri - 148. mesto. Nina Stojanović je pala sa 165. na 167. mesto, dok je Teodora Kostović, koja je izgubila od Radivojević u polufinalu turnira na Majorki, takođe ostvarila svoj najbolji plasman u karijeri, popevši se sa 213. na 186. poziciju. Unutar prvih