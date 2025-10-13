Ko zaista želi mir, a ko potpiruje vatru: Orban glas razuma u EU, a Kalas želi da goni Putina

Večernje novosti pre 16 minuta
Ko zaista želi mir, a ko potpiruje vatru: Orban glas razuma u EU, a Kalas želi da goni Putina

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je u Kijevu da je Unija počela da finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje ruskog predsednika Vladimira Putina i drugih visokih ruskih zvaničnika za navodni zločin agresije protiv Ukrajine, pozivajući zemlje članice da učine isto.

FOTO: Tanjug/AP U istom danu, Viktor Orban, često osporavan u EU zbog protivljenja finansijskoj pomoći Ukrajini, svojim izlaganjem pokazao je da je retki glas razuma u EU. - Osnovali smo ovaj specijalni tribunal za zločine agresije, ali sada obezbeđujemo i finansiranje za ovaj tribunal - rekla je Kaja Kalas tokom zajedničke konferencije za novinare šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Kalas je navela da bez odgovornosti nema pravednog i trajnog mira. Kad
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Zelenski kaže da će se sastati s Trumpom dok se vode razgovori o raketama Tomahavk

Zelenski kaže da će se sastati s Trumpom dok se vode razgovori o raketama Tomahavk

Slobodna Evropa pre 11 minuta
Zelenski u petak opet kod Tampa u Beloj kući: Evo šta je na dnevnom redu, Putinu se to neće dopasti

Zelenski u petak opet kod Tampa u Beloj kući: Evo šta je na dnevnom redu, Putinu se to neće dopasti

Telegraf pre 2 sata
Kaja Kalas u Kijevu: EU finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje Putina

Kaja Kalas u Kijevu: EU finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje Putina

Euronews pre 2 sata
Kaja Kalas u Kijevu: EU uskoro proširuje sankcije Rusiji, najavljeno dve milijarde evra za dronove

Kaja Kalas u Kijevu: EU uskoro proširuje sankcije Rusiji, najavljeno dve milijarde evra za dronove

Serbian News Media pre 2 sata
Sastaju se Tramp i Zelenski: Pričaće se o naoružanju, Rusima se ovo neće svideti (foto)

Sastaju se Tramp i Zelenski: Pričaće se o naoružanju, Rusima se ovo neće svideti (foto)

Kurir pre 3 sata
Putinov kraj je blizu?

Putinov kraj je blizu?

B92 pre 3 sata
Kalas: EU finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje Vladimira Putina

Kalas: EU finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje Vladimira Putina

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaUkrajinaTanjugEUKijevDonald TrampEvropaVladimir Zelenskimirovni pregovoriViktor OrbanGaza

Društvo, najnovije vesti »

Vučić ponovo traži krivce: Posle NIS-a i sankcija, „blokaderi“ odgovorni i za poraz Srbije od Albanije

Vučić ponovo traži krivce: Posle NIS-a i sankcija, „blokaderi“ odgovorni i za poraz Srbije od Albanije

Danas pre 41 minuta
Sutra sednica skupštinskog odbora na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta REM-a…

Sutra sednica skupštinskog odbora na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta REM-a

Danas pre 11 minuta
Održan protest prosvetara u Zaječaru

Održan protest prosvetara u Zaječaru

Danas pre 1 sat
Student Bogdan Jovičić stigao kući iz Zatvorske bolnice u Beogradu

Student Bogdan Jovičić stigao kući iz Zatvorske bolnice u Beogradu

Danas pre 1 sat
"Upravo su mi javili da su roditelji i đaci ušli u prostorije škole" Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije nakon…

"Upravo su mi javili da su roditelji i đaci ušli u prostorije škole" Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije nakon što je plenum učenika izglasao fizičku blokadu

Blic pre 2 sata