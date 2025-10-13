Ko zaista želi mir, a ko potpiruje vatru: Orban glas razuma u EU, a Kalas želi da goni Putina

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je u Kijevu da je Unija počela da finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje ruskog predsednika Vladimira Putina i drugih visokih ruskih zvaničnika za navodni zločin agresije protiv Ukrajine, pozivajući zemlje članice da učine isto.

FOTO: Tanjug/AP U istom danu, Viktor Orban, često osporavan u EU zbog protivljenja finansijskoj pomoći Ukrajini, svojim izlaganjem pokazao je da je retki glas razuma u EU. - Osnovali smo ovaj specijalni tribunal za zločine agresije, ali sada obezbeđujemo i finansiranje za ovaj tribunal - rekla je Kaja Kalas tokom zajedničke konferencije za novinare šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Kalas je navela da bez odgovornosti nema pravednog i trajnog mira. Kad