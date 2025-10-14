Poljoprivrednike u protestu u Novom Sadu podržali maturanti

Beta pre 17 minuta

Maturanti novosadske Medicinske škole "7. april" su se pridružili poljoprivrednicima koji od jutros protestuju ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, gde su došli u dugačkoj koloni, na čijem čelu je bila zastava te škole.

Na početku kolone su bili bajkeri iz neformalne grupe "Beli zečevi" koji su uz saobraćajnu policiju i redare obezbeđivali saobraćaj.

"Posle skoro godinu dana protesta, u redu bi bilo da se svi držimo zajedno. Zato smo došli ovde, da vam pomognemo kao što ste i vi nama pomagali", kazala je poljoprivrednicima učenica Medicinske škole.

Poljoprivrednici iz više udruženja nastavili su jutros dvodnevni protest. Zemljoradnici su istovremeno u nekoliko desetina naselja izašli traktorima na ulice i parkirali ih uz saobraćajnice, ispred zgrada opština, sudova i drugde.

Zemljoradnici su danas u Novom Sadu parkirali traktore ispred pravosudne zgrade zbog toga što je troje njihovih kolega privedeno posle protesta 15. septembra.

Tražili su i ispunjenje zahteva, među kojima je i isplata svih zaostalih dugovanja prema poljoprivrednicima.

"Isplata jednokratne podrške od 300 evra po hektaru za sve jare kulture i voće zbog posledica suše i mraza, zatim oslobađanje tržišta od monopola i kartelskog uticaja, kao i gorivo bez akciza na pumpama od 1. januara 2026. godine", naveli su oni.

Zemljoradnici su tražili i kredite podrške poljoprivrednoj proizvodnji sa jedan odsto kamate godišnje i zamrzavanje postojećih poljoprivrednih kredita, rešavanje problema fiktivnih gazdinstava koja neosnovano dobijaju subvencije.

Poljoprivrednici su prethodni jednodnevni protest imali ispred zgrade Pokrajinske vlade 15. septembra, posle čega su trojica uhapšena.

(Beta, 14.10.2025)

Novi Sad

