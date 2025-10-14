Evo koliko je Haris Džinović stariji od melininog verenika: Imala je 21 godinu kada je zavolela 30 godina starijeg pevača: "Roditelji su imali otpor"
Blic pre 57 minuta
Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović, verila se u subotu za novog partnera ekskluzivno je saznao "Blic".
Odnos Meline Džinović i Harisa Džinovića bio je turbulentan od samog početka, a roditelji nisu odobravali njihovu vezu zbog razlike u godinama. Naime, kada je upoznala pevača Melina je imala 21 godinu, a Haris 51. Podsetimo, kako smo saznali, Melinin novi partner je uspešni biznismen koji ima 69 godina, a od Harisa je mlađi pet godina. Pevač je jednom prilikom govorio o problemima sa kojima su se on i Melina susreli na početku veze. - U početku, njeni roditelji su