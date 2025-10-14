"Moji roditelji su radili na pijaci, a mi smo išli sa njima": Nadica Ademov u detinjstvu nije imala uvek odmah sve što poželi: "Trudim se da moja deca imaju sve" (video)

Blic pre 1 sat
Ponedeljak, 22.15 sati rezervisan je za emisiju "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" u kojoj je gošća pevačica Nadica Ademov.

Na samom početku emisije Nadica Ademov osrvnula se na svoje detinjstvo koje je kako je istakla profesorka počelo u Skoplju u kom se rodila, da bi se njena porodica ubrzo preselila u Suboticu. Njeno najranije detinjstvo je zapravo počelu u Subotici o čemu otvoreno priča u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras samo na Blic televiziji. Nadica ima i dva brata, a kada je reč o detinjstvu jednom prilikom je istakla da i nije imala sve
SuboticaSkoplje

