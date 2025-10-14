"Nećemo dozvoliti da građani pate" Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Imamo nekoliko opcija, zadovoljni smo"…

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras za RTS da je razgovor sa ruskom stranom oko sankcija NIS-u dugo trajao i bio je konstruktivan, kao i da za Srbiju postoji nekoliko opcija na stolu i da je naša strana zadovoljna razgovorima predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim.

Đedović Handanović izjavila je danas da je razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Upravnog odbora Gasproma Aleksandrom Djukovim bio iskren, otvoren i konstruktivan i poručila da građani nemaju razloga za brigu i da neće doći do energetske krize nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS). Đedović Handanović je za RTS rekla da će Vlada Srbije nastaviti da radi na pronalaženju rešenja u vezi sa NIS-om.