BAS prodaje vlastite akcije i otvara put konsolidaciji vlasništva

Beogradska autobuska stanica (BAS), čije akcije su listirane na Beogradskoj berzi, objavila je ponudu za prodaju sopstvenih deonica, ali u kupovini mogu učestvovati samo postojeći akcionari, pri čemu je najveći među njima Akcionarski fond.

Ponuda, koja je otvorena u ponedeljak i trajaće mesec dana, privukla je pažnju posmatrača domaćeg tržišta jer otvara mogućnost da se trenutno mešovita vlasnička struktura usmeri u određenom pravcu ili konsoliduje. Kako se navodi u zvaničnom podnesku domaćoj berzi, predmet ponude je 26.869 komada običnih akcija, to jest 8,63 odsto od ukupnog broja izdatih akcija, po ceni od 1.515 dinara za jednu akciju. "Pravo na upis i uplatu akcija imaju svi akcionari, koji imaju