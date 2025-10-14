„Bio je uznemiren“: Predsednik fudbalskog saveza Albanije otkrio detalje razgovora sa Piksijem i Džajićem!

Naši priznali da su zasluženo izgubili! Predsednik Fudbalskog saveza Albanije Armand Duka otkrio je detalje razgovora sa bivšim selektorom Srbije Draganom Stojkovićem Piksijem i čelnicima FSS nakon utakmice u Leskovcu, u kojoj je Albanija slavila rezultatom 1:0.

Kako je Duka naveo, razgovor je protekao u korektnom tonu, a i srpska strana priznala je da je rival bio bolji tog dana. „Razgovarao sam sa ljudima iz Saveza i selektorom Srbije. Jasno su mi rekli da smo zaslužili pobedu i da nemaju za čim da žale jer, po njihovom mišljenju, nisu pokazali dovoljno za tri boda. Svi su saglasni da je naš tim ostavio bolji utisak i bio bliži pobedi. Takav je fudbal“, istakao je predsednik FSA. Duka je otkrio i da je nakon meča poraz