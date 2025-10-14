I Katar na Mondijalu

Reprezentaciji Katara će ovo biti drugi nastup na Svetskim prvenstvima, nakon što se 2022. godine plasirala kao domaćin

Fudbalska reprezentacija Katara obezbedila je plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, pošto je večeras u Rajanu pobedila selekciju Ujedinjenih Arapskih Emirata 2:1, u utakmici poslednjeg, drugog kola grupe A četvrte faze azijskih kvalifikacija. Prednost Kataru doneo je Bualem Huhi golom u 49. minutu, a vođstvo je uvećao Pedro Migel pogotkom u 74. minutu. Konačan rezultat postavio je napadač Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultan Adil pogotkom u osmom minutu