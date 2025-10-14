I Katar na Mondijalu

Sportski žurnal pre 49 minuta
I Katar na Mondijalu

Reprezentaciji Katara će ovo biti drugi nastup na Svetskim prvenstvima, nakon što se 2022. godine plasirala kao domaćin

Fudbalska reprezentacija Katara obezbedila je plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, pošto je večeras u Rajanu pobedila selekciju Ujedinjenih Arapskih Emirata 2:1, u utakmici poslednjeg, drugog kola grupe A četvrte faze azijskih kvalifikacija. Prednost Kataru doneo je Bualem Huhi golom u 49. minutu, a vođstvo je uvećao Pedro Migel pogotkom u 74. minutu. Konačan rezultat postavio je napadač Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultan Adil pogotkom u osmom minutu
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

uživo Andora - Srbija 1:3 (kraj): "Orlovi" se mučili, pa savladali autsajdera

uživo Andora - Srbija 1:3 (kraj): "Orlovi" se mučili, pa savladali autsajdera

Euronews pre 3 minuta
Soboslaj sprečio "magičnog" Ronalda da odvede Portugaliju na Mundijal!

Soboslaj sprečio "magičnog" Ronalda da odvede Portugaliju na Mundijal!

Sportske.net pre 14 minuta
Slavlje u rajanu - Katar ide na mundijal: Sa igračem manje slavili nad UAE i obezbedili plasman na SP

Slavlje u rajanu - Katar ide na mundijal: Sa igračem manje slavili nad UAE i obezbedili plasman na SP

Kurir pre 1 sat
Fudbaleri Katara obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo

Fudbaleri Katara obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo

Radio sto plus pre 1 sat
Kvalifikacije za mundijal: Remi Estonije i Moldavije

Kvalifikacije za mundijal: Remi Estonije i Moldavije

Kurir pre 1 sat
Remi Estonije i Moldavije u kvalifikacijama za SP

Remi Estonije i Moldavije u kvalifikacijama za SP

Sportski žurnal pre 1 sat
Remi Estonije i Moldavije

Remi Estonije i Moldavije

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoKatar

Sport, najnovije vesti »

Evroliga: Pogledajte najzanimljivije detalje „rapsodije“ Dubaija u Istanbulu (VIDEO)

Evroliga: Pogledajte najzanimljivije detalje „rapsodije“ Dubaija u Istanbulu (VIDEO)

Danas pre 4 minuta
Zvezda srušila tradiciju i lidera Evrolige na novom debiju Saše Obradovića

Zvezda srušila tradiciju i lidera Evrolige na novom debiju Saše Obradovića

Danas pre 54 minuta
(VIDEO) Pogledajte kako je Zvezda pobedila Žalgiris u Beogradu

(VIDEO) Pogledajte kako je Zvezda pobedila Žalgiris u Beogradu

Danas pre 29 minuta
Srbija posle dosta muke savladala Andoru i ostala u trci za Mundijal

Srbija posle dosta muke savladala Andoru i ostala u trci za Mundijal

Danas pre 24 minuta
Obradović posle pobede nad Žalgirisom otrkio šta je rekao na poluvremenu

Obradović posle pobede nad Žalgirisom otrkio šta je rekao na poluvremenu

Danas pre 14 minuta