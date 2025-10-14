(Poluvreme) zvezdina sjajna druga četvrtina dovela do preokreta u igri: Odbrana ključna u timu Saše Obradovića!

Zvezdina vodi na poluvremenu! Po prvi put sa novim trenerom, Crvena zvezda igra utakmicu u Evroligi.

Na domaćem terenu, ekipa sa Malog Kalemegdana na čelu sa Sašom Obradovićem, dočekuje litvasnki Žalgiris u četvrtom kolu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja. Iako desetkovana, bez sedmorice igrača, Zvezda će pokušati da dođe do druge vezane pobede, nakon što je u prošlom kolu pobedila aktuelnog šampiona. S druge strane, tim iz Litvanije ima tri pobede iz isto toliko utakmica. Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Kalinić, Džordan Nvora, Moneke, Motijeunas