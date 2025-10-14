"Tako se ne razgovara sa kinom, Ako želite borbu, borićemo se do kraja" Peking žestoko reagovao na najavu Trampovih carina od 100 odsto, ali nudi i izlaz

Ministarstvo trgovine Kine saopštilo je danas da će se Peking, ako bude potrebno, "boriti do kraja", ali da ostaje otvoren za dijalog sa SAD nakon objave predsednika Donalda Trampa da će uvesti nove carine na uvoz iz te zemlje. - Ako želite borbu, borićemo se do kraja.

Ako želite da pregovarate, naša vrata ostaju otvorena - saopštio je portparol Ministarstva trgovine. Tramp je u petak, 10. oktobra objavio da će SAD uvesti dodatne carine od 100 odsto na kinesku robu, pored onih koje su već na snazi, kao i da ta mera stupa na snagu najkasnije 1. novembra. On je tada rekao da reaguje na objavu Pekinga o uvođenju novih kontrola izvoza tehnologija retkih minerala. Kina je vodeći svetski proizvođač tih minerala, koji se koriste u