Nastavlja se dvodnevni protest poljoprivrednika, pridružuju im se i maturanti dve škole

Nova pre 26 minuta  |  Autor: Fonet
Dvodnevni protest poljoprivrednika nastavlja se danas u Novom Sadu, a najavljeno je da će im se pridružiti i maturanti Medicinske škole „7. april“ i Tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“, javlja portal 021.

Skup poljoprivrednika počinje u 9:00 kod novosadskog i trajaće do 17 časova. Đaci Medicinske škole krenuće u 14:15, a kod raskrsnice Futoške i Ulice Braće Ribnikar pridružiće im se učenici Tehničke škole. Učenici su pozvali sve maturante, bivše maturante ovih škola i roditelje da im se pridruže. Ranije je najavljeno da neće biti blokade saobraćaja. Protest poljoprivrednika počeo je juče kod Banovine. Neispunjeni zahtevi poljoprivrednika su isplata svih dugovanja,
Novi SadFutog

