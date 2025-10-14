Ursula fon der Lajen sutra u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji 14. i 15. oktobra, saopšteno je danas iz njegovog kabineta.

Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija je najavljena za 8:45 sati, nakon čega sledi sastanak predsednika Srbije i predsednice Evropske komisije. Ursula fon der Lajen se juče sastala sa zvaničnicima u Albaniji i Crnoj Gori, dok će danas razgovarati sa zvaničnicima iz Bosne i Hercegovine. Posle sastanaka u Srbiji, posetiće Kosovo i Severnu Makedoniju. Evropska demokratska partija (EDP), Evropska zelena partija, Partija evropskih socijalista (PES) i Alijansa