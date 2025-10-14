Ursula fon der Lajen sutra u Srbiji

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Fonet
Ursula fon der Lajen sutra u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji 14. i 15. oktobra, saopšteno je danas iz njegovog kabineta.

Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija je najavljena za 8:45 sati, nakon čega sledi sastanak predsednika Srbije i predsednice Evropske komisije. Ursula fon der Lajen se juče sastala sa zvaničnicima u Albaniji i Crnoj Gori, dok će danas razgovarati sa zvaničnicima iz Bosne i Hercegovine. Posle sastanaka u Srbiji, posetiće Kosovo i Severnu Makedoniju. Evropska demokratska partija (EDP), Evropska zelena partija, Partija evropskih socijalista (PES) i Alijansa
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ursula von der Lajen na Zapadnom Balkanu: EU potvrđuje stratešku posvećenost regionu Novo

Ursula von der Lajen na Zapadnom Balkanu: EU potvrđuje stratešku posvećenost regionu Novo

REUC pre 1 sat
Ursula von der Lajen na Zapadnom Balkanu: EU potvrđuje stratešku posvećenost regionu

Ursula von der Lajen na Zapadnom Balkanu: EU potvrđuje stratešku posvećenost regionu

Serbian News Media pre 33 minuta
Fon der Lajen sutra sa Vučićem

Fon der Lajen sutra sa Vučićem

Danas pre 1 sat
Srbija i region pred novim uslovima EU

Srbija i region pred novim uslovima EU

Danas pre 1 sat
Srbija i region pred novim uslovima EU

Srbija i region pred novim uslovima EU

Dojče vele pre 1 sat
Ursula fon der Lajen danas i sutra u poseti Srbiji, najavljen sastanak sa Vučićem

Ursula fon der Lajen danas i sutra u poseti Srbiji, najavljen sastanak sa Vučićem

Radio sto plus pre 1 sat
Fon der Lajen danas u BiH: Počinje turneja EU po Zapadnom Balkanu

Fon der Lajen danas u BiH: Počinje turneja EU po Zapadnom Balkanu

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoCrna GoraBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaMakedonijaPredsednik SrbijeAlbanijaEvropska komisija

Svet, najnovije vesti »

Ruska služba bezbednosti pokrenula krivični postupak protiv Hodorkovskog: „Stvarao terorističku organizaciju“

Ruska služba bezbednosti pokrenula krivični postupak protiv Hodorkovskog: „Stvarao terorističku organizaciju“

Danas pre 19 minuta
Nacionalni štrajk u Belgiji: Prizemljeni avioni, poremećen javni prevoz, sutra veliki miting

Nacionalni štrajk u Belgiji: Prizemljeni avioni, poremećen javni prevoz, sutra veliki miting

Danas pre 9 minuta
Kremlj: Rusija nastavlja SVO - jer nema druge opcije

Kremlj: Rusija nastavlja SVO - jer nema druge opcije

Sputnik pre 13 minuta
Tramp: Moja "najgora fotografija ikada" na naslovnoj strani magazina Tajm (FOTO)

Tramp: Moja "najgora fotografija ikada" na naslovnoj strani magazina Tajm (FOTO)

N1 Info pre 3 minuta
ECHR presudio: Rusija da plati Gruziji 253 miliona evra odštete zbog događaja posle rata 2008.

ECHR presudio: Rusija da plati Gruziji 253 miliona evra odštete zbog događaja posle rata 2008.

N1 Info pre 8 minuta