Po modelu iz Istanbula

Politika pre 37 minuta
Po modelu iz Istanbula

Crvena zvezda večeras (20.30 č) dočekuje vodeći Žalgiris. – Sašu Obradovića pred debi zatekla još teža kadrovska situacija. – Neophodna pojačanja na bekovskim pozicijama

Kad je prvi put došao na kormilo Crvene zvezde u vreme korona virusa, Saši Obradoviću nedostajali su navijači kojih zbog pandemije nije bilo u dvoranama. Sada kad je ponovo stigao na Mali Kalemegdan, navijaču su tu, željno ga iščekuju, ali se suočava sa drugom vrstom problema, verovatno i mnogo većom. Pred večerašnji meč (20.30 časova) protiv Žalgirisa koji posle tri kola Evrolige jedini ima maksimalan učinak, Obradovića je zatekla još teža kadrovska situacija,
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Zvezda dočekuje Žalgiris, Obradović doneo novu energiju: Igra iz Istanbula model za pobedu

Zvezda dočekuje Žalgiris, Obradović doneo novu energiju: Igra iz Istanbula model za pobedu

Euronews pre 52 minuta
"Samo mi uvozimo krševe i samo kod nas nema Španaca": Rade Bogdanović zna ko mora da bude selektor Srbije

"Samo mi uvozimo krševe i samo kod nas nema Španaca": Rade Bogdanović zna ko mora da bude selektor Srbije

Mondo pre 52 minuta
Žalgiris u velikoj seriji pobeda protiv Zvezde

Žalgiris u velikoj seriji pobeda protiv Zvezde

Sport klub pre 47 minuta
Srbiji neophodna pobeda

Srbiji neophodna pobeda

Vesti online pre 1 sat
Može li Zvezda posle fenera da sruši i Žalgiris? Saša Obradović debituje večeras - evo gde možete da gledate novi meč…

Može li Zvezda posle fenera da sruši i Žalgiris? Saša Obradović debituje večeras - evo gde možete da gledate novi meč crveno-belih u Evroligi!

Kurir pre 1 sat
Više se ništa ne pitamo i nemamo pravo na grešku Fudbaleri Srbije večeras protiv Andore u nastavku kvalifikacija za SP (20.45)…

Više se ništa ne pitamo i nemamo pravo na grešku Fudbaleri Srbije večeras protiv Andore u nastavku kvalifikacija za SP (20.45)

Dnevnik pre 1 sat
Žalgiris pred zvezdu plaši faktor zvani Saša Obradović! Promena trenera na Malom Kalemegdanu zbunila Litvance

Žalgiris pred zvezdu plaši faktor zvani Saša Obradović! Promena trenera na Malom Kalemegdanu zbunila Litvance

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaIstanbulSaša ObradovićPandemijaKorona virus

Sport, najnovije vesti »

Pobedničko veče u Hali Kej! Pobedili i KMF Pirot i Midžor 192! Neka tako bude dalje!

Pobedničko veče u Hali Kej! Pobedili i KMF Pirot i Midžor 192! Neka tako bude dalje!

Plus online pre 22 minuta
Kraljevi tenisa u Saudijskoj Arabiji - prenos na Netfliksu, pobedniku milioni dolara

Kraljevi tenisa u Saudijskoj Arabiji - prenos na Netfliksu, pobedniku milioni dolara

RTS pre 17 minuta
Poznato je koliko će pauzirati Šejk Milton

Poznato je koliko će pauzirati Šejk Milton

Sportske.net pre 52 minuta
Partizan odleteo za Španiju, Željka muči prehlada, Murinen je tu

Partizan odleteo za Španiju, Željka muči prehlada, Murinen je tu

Sportske.net pre 17 minuta
Stranac na klupi Zvezde? Oglasio se i čuveni agent Endi Bara!

Stranac na klupi Zvezde? Oglasio se i čuveni agent Endi Bara!

Sportske.net pre 37 minuta