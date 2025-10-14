Po modelu iz Istanbula

Crvena zvezda večeras (20.30 č) dočekuje vodeći Žalgiris. – Sašu Obradovića pred debi zatekla još teža kadrovska situacija. – Neophodna pojačanja na bekovskim pozicijama

Kad je prvi put došao na kormilo Crvene zvezde u vreme korona virusa, Saši Obradoviću nedostajali su navijači kojih zbog pandemije nije bilo u dvoranama. Sada kad je ponovo stigao na Mali Kalemegdan, navijaču su tu, željno ga iščekuju, ali se suočava sa drugom vrstom problema, verovatno i mnogo većom. Pred večerašnji meč (20.30 časova) protiv Žalgirisa koji posle tri kola Evrolige jedini ima maksimalan učinak, Obradovića je zatekla još teža kadrovska situacija,