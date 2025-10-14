Mala lopovska braća

Radar pre 8 minuta  |  Saša Ilić
Mala lopovska braća

Dok je provincijskih igranki i tendera, nema zime za Malu lopovsku braću. A jednog dana, kada se Džeparoši budu dohvatili najvišeg ranga, dobiće i oni licence to kill. I pljačkaće na veliko. Onako kako su to radili u Novom Sadu. No do tada, treba biti strpljiv

Beskrajne su malverzacije provincijskih odbora SNS-a.Kada bi postojalo javno tužilaštvo, njegovi istražitelji mogli bi da otkriju trista čuda u još uvek netaknutim tomovima opštinskih registratora sa tenderskom dokumentacijom. Od malih nabavki za otvaranje bankomata u Karavukovu, do onih velikih, kao što je izgradnja nevidljive kanalizacije u Borči. Ali dok Srbijom vlada zaverenički red Male lopovske braće, koji se „zaklinje na krv“ u malim crkvama, jasno je kao
