Sumnjivo lice

Zašto je od svih putnika nenadležnoj instituciji sumnjiv samo Miša Bačulov? Nešto tu, ipak, smrdi. A nije cisterna, koju je baš Bačulov onomad istresao ispred gradske uprave Novog Sada

Dovoljno je da samo prođete pored železničke stanice u Novom Sadu i možete biti osumnjičeni za terorizam. Nećete, doduše, biti zvanično osumnjičeni, uradiće to nenadležna institucija Aleksandar Vučić, uživo, u programu najviše pravosudne institucije, televizije Pink, u prisustvu takođe nenadležne Verice Bradić, a u okviru pomalo kraducnute emisije Hit tvit. On će to uraditi onako izokola, nikako otvoreno, u maniru „evo, meni su nadležni dali snimak, u ovom slučaju