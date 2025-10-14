Srbija bez Piksija danas protiv Andore

Radio 021 pre 9 minuta  |  RTS
Srbija bez Piksija danas protiv Andore

Fudbaleri Srbije gostuju danas Andori u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Nakon najtežeg poraza u prethodnih nekoliko godina, Srbija je ostala bez gotovo ikakvih šansi da se plasira na Mundijal, ali i bez glavnog trenera. Meč sa Engleskom označen je kao ključni do kraja kvalifikacija, ali pre toga Srbija mora da završi posao protiv najslabijeg tima u grupi. "Orlove" će protiv Andore voditi Zoran Bata Mirković, koji će nakratko napustiti mladu selekciju i pokušati da donese Srbiji tri boda nakon dva vezana poraza. Osim toga, neki od
