Srednji kurs dinara za evro 117,1674 dinara

RTV pre 4 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1674 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1674 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou oslabiti za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak niži je za 0,4 odsto i iznosi 101,2158 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,8 odsto, a od početka godine za 11,1 odsto.
Otvori na rtv.rs

RTV »

Vremeplov: Demosten izvršio samoubistvo ispivši otrov

Vremeplov: Demosten izvršio samoubistvo ispivši otrov

RTV pre 2 sata
Tramp i lideri zemalja posrednika potpisali dokument o prekidu vatre u Pojasu Gaze

Tramp i lideri zemalja posrednika potpisali dokument o prekidu vatre u Pojasu Gaze

RTV pre 8 sati
Đedović Handanović: Neće biti energetske krize zbog sankcija NIS-u

Đedović Handanović: Neće biti energetske krize zbog sankcija NIS-u

RTV pre 6 satijoš 2 povezane
Fon der Lajen u Tirani: Zapadni Balkan sve bliži evropskom tržištu, vreme za ulaganje u region

Fon der Lajen u Tirani: Zapadni Balkan sve bliži evropskom tržištu, vreme za ulaganje u region

RTV pre 10 sati
Kalas: EU počela da finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje Putina

Kalas: EU počela da finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje Putina

RTV pre 8 sati
RTV »

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1674 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1674 dinara

RTV pre 4 minuta
Pitanje naše odgovornosti prema budućim generacijama

Pitanje naše odgovornosti prema budućim generacijama

Radar pre 3 sata
Ministarka rudarstva i energetike: Srbija neće nacionalizovati NIS

Ministarka rudarstva i energetike: Srbija neće nacionalizovati NIS

Danas pre 5 sati
Rusija, Srbija NIS i sankcije: Nestašice nafte neće biti, kaže Vučić

Rusija, Srbija NIS i sankcije: Nestašice nafte neće biti, kaže Vučić

Danas pre 5 sati
"Nećemo dozvoliti da građani pate" Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Imamo nekoliko opcija, zadovoljni smo"…

"Nećemo dozvoliti da građani pate" Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Imamo nekoliko opcija, zadovoljni smo"

Blic pre 6 sati