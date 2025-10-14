Karabeljov: ''Pitao sam: 'Koji Partizan'!? Nisam mogao da verujem...''

Bugarski vezista Janis Karabeljov bio je gost najnovijeg ''Partizanovog intervjua''.

On je u Humsku stigao letos i potpisao je ugovor na dve godine, a od početka sezone je upisao već 16 nastupa u Partizanovom dresu, uz jedan gol i dve asistencije. Tokom razgovora je otkrio kako je reagovao kada mu je stigao poziv iz Partizana. ''Kada su mi rekli da je Partizan zainteresovan za mene nisam mogao da verujem, pitao sam koji Partizan? Znao sam da postoji samo jedan naravno, ali nisam mogao da verujem da me tako veliki klub želi u svojim redovima. Nisam