Realovo najveće pojačanje debituje protiv Partizana?

Sportske.net pre 59 minuta  |  Sportske.net
Verovatno najveće pojačanje Real Madrida pred početak nove sezone Teo Maledon mogao bi da debituje za "kraljevski" klub u Evroligi u sutrašnjem meču protiv Partizana, javlja španska "Marka".

Francuz je prošle sezone bio izvanredan u dresu Asvela, a odlične igre preporučili su mladog beka Realu koji je reagovao i doveo ga u svoje redove. Nakon što je učestovovao na Evrobasketu Maledon je došao u Madrid, ali se brzo povredio na jednoj od pripremnih utakmica, te je za Real odigrao sam jedan meč, onaj u Superkupu Španije protiv Tenerifea. Ako ipak ne bude spreman za sutrašnju utakmicu protiv Partizana, izvesno je da ćemo Maledona gledati u petak kada Real
