Dva napadača plaćena 210 miliona evra bez datog gola, reprezentacija im gubi od autsajdera

Sportski žurnal pre 21 minuta
Tri napadača plaćena 287 miliona bez pogotka u kvalifikacijama, tzv. Kosovo preti da ode na Mondijal

B grupa evropskih kvalifikacija za Mondijal 2026. ima neverovatan izgled. Švajcarska je na čelu, što i ne čudi toliko, ali pozicija tzv. Kosova na poziciji dva... Ispod je Slovenija, a na začelju je Švedska, koja samo čudom kroz grupu može do svetske smotre. Među osam najvrednijih transfera ovog leta, tri su igrača iz dve selekcije sa začelja grupe. Aleksander Isak je za 145 miliona evra stigao u Liverpul (najvredniji transfer 2025.), Benjamin Šeško za 76,5 došao u
"Katastrofa! Gore od ovoga ne možemo" Poznati srpski treneri uzeli reč: Najteži poraz!

Kurir pre 16 minuta
"Imam osećaj da će Vladan Milojević biti selektor Srbije": Legenda Zvezde se oglasila posle odlaska Piksija

Mondo pre 16 minuta
Španci tvrde: Paunović razmišlja o mestu selektora Srbije

Sputnik pre 41 minuta
Isak posle poraza od tzv. Kosova: "Sramota!"

B92 pre 1 sat
Predsednik FS Albanije otkrio šta mu je Piksi rekao u Leskovcu

B92 pre 52 minuta
Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Andora - Srbija, odgovor koji smo dobili tera na razmišljanje

Telegraf pre 46 minuta
Rej Manaj otkriva kako je izgledalo slavlje nakon pobede Albanije: „Počeli smo da gubimo svest!“

Hot sport pre 2 sata
Detonacija: Nejmar nadomak Serije a!

Hot sport pre 1 minut
Fudbaleri Japana posle preokreta nadigrali Brazilce u prijateljskom meču

RTS pre 17 minuta
Tuhel: Rašford ima potencijal, ne bi trebalo da protraći talenat

Sportski žurnal pre 21 minuta
Dva napadača plaćena 210 miliona evra bez datog gola, reprezentacija im gubi od autsajdera

Sportski žurnal pre 21 minuta
Robert Levandovski mora na pauzu zbog povrede

Sportski žurnal pre 21 minuta