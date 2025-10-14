Orlovi prošetali Andorom uoči meča kvalifikacija za SP 2026.

Utakmica će biti odigrana večeras od 20.45 časova na stadionu FS Andora u Enkampu

Fudbalska reprezentacija Srbije prošetala je danas Andorom La Veljom uoči meča sa Andorom u grupi K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026, objavio je FSS. - Na dan meča, vršilac dužnosti selektora Zoran Mirković izveo je naše reprezentativce u laganu šetnju, što je deo uobičajene rutine kako bi se igrači razmrdali i dodatno pripremili za izazov koji ih očekuje. Tim je u potpunosti koncentrisan na večerašnji zadatak, a svi u taboru