‘U neverici smo’: Ukinut kućni pritvor za troje novosadskih aktivista

BBC/SVETLANA PARAMENTIĆ Protest za oslobađanje novosadskih aktivista u Novom Sadu u maju

„Nismo očekivali, još smo u šoku.“

Aleksandar, otac Lazara Dinića, studenta i jednog od aktivista neformalne studentske organizacije Stav, kome je u toku dana ukinut višemesečni pritvor, kaže da je još u neverici.

„Pitali smo šta sada sme i rečeno nam je može sve kao slobodan čovek, internet, telefon“, govori Dinić za BBC na srpskom.

Posle sedam meseci provedenih u zatvoru i kućnom pritvoru, troje od šestoro novosadskih aktivista, optuženih za rušenje državnog poretka, moći će da prošeta ulicom bez nanogice.

Uz Dinića, Mariji Vasić i Ladi Jovoviću ukinut je kućni pritvor, u kojem su od maja, potvrdio je za BBC na srpskom advokat Željko Kočić.

„Viši sud u Novom Sadu doneo je rešenje kojim je za njih troje ukinuo mere zabrane napuštanja stana i naložio im puštanje da se brane sa slobode“, kaže branilac optuženog Lada Jovovića.

U kućnom pritvoru su još Srđan Đurić, Mladen Cvijetić i Davor Stefanović, aktivisti opozicione parlamentarne stranke Pokreta slobodnih građana (PSG).

„Imajući u vidu novo rešenje, mi ćemo odmah poslati zahtev za ukidanje mera i za njih troje, pa se nadamo u narednih 7-10 dana da ćemo i njih uspeti da izvadimo iz kućnog pritvora“, kaže avokat Kočić.

Za još šestoro aktivista, koji su van zemlje, određen je pritvor u odsustvu i raspisana poternica.

Suđenje grupi aktivista PSG i Stava zakazno je za 24. novembar.

Ostalo je da saznaju da li je „sudija razdvojio postupak“ aktivista koji su u zemlji i onih koji nisu ili je „u međuvremenu doneto pravosnažno rešenje o suđenju u odsustvu“, kaže advokat Kočić za BBC na srpskom.

„U šoku smo, treba se navići na normalan život“

BBC/SVETLANA PARAMENTIĆ Majka Bilja i otac Aleksandar, roditelji Lazara Dinića

U porodičnom stanu Dinića u Boru atmosfera je vesela.

Ukidanje pritvora ih je zateklo jer je „svaki prethodni put odgovor na žalbu bio negativan“, pa su „mislili da će tako biti i sada“.

Lazarev pritvor promenio je svakodnevne navike i način života njegovih roditelja.

Cela porodica je imala takav tretman, dodaje njegov otac, „mogli su na posao, ali niko nije mogao da im dođe kući“.

„Tek sada treba da vidimo kako i šta dalje, Lazar treba nastaviti sa normalnim tokom života, a i mi sa njim“, zaključuje.

Za šta je osumnjičena 'novosadska šestorka'

BBC/SVETLANA PARAMENTIĆ Transparent podrške Mariji Vasić tokom blokade suda u Novom Sadu u maju kojom se tražilo puštanje aktivista na slobodu

Novosadska šestorka, kako je grupa pritvorenih aktivista prozvana u medijima, uhapšena je 14. marta, dan pre velikog protesta u Beogradu.

Na nekoliko kanala sa nacionalnom pokrivenošću emitovan je snimak njihovog razgovora u prostorijama Pokret slobodnih građana u Novom Sadu.

Na snimku se čuje da je na sastanku, između ostalog, bilo reči o planovima da se na protestu 15. marta u Beogradu nametne ideja prelazne vlade, kao i o upadu u zgradu Radio-televizije Srbije.

PSG se saopštenjem ogradio od sastanka, a advokati tvrdili da je Bezbedonosno-informativna agencija (BIA) protivzakonito snimala i prisluškivala.

Aktivisti se sumnjiče za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, kao i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Oni su više od dva meseca bili u zatvoru na Klisi, novosadskom naselju, gde je nekoliko dana štrajkovala glađu i žeđu Marija Vasić, profesorka sociologije i aktivistkinja, tražeći slobodu zbog „nezakonitog pritovora“.

Šestoro aktivista je u maju poslato u kućni pritvor, dok je šestoro van zemlje.

Za napad na ustavni poredak zaprećena je kazna od tri do 15 godina zatvora.

