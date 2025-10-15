Dačić tvrdi da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta demantovala da ju je povredio policajac

Beta pre 2 sata

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta A. P. demantovala navode da joj je povrede naneo policajac.

Dačić je u saopštenju naveo da je ona putem društvenih mreža negirala tvrdnje koje su se juče pojavile u medijima, ali da će on insistirati na utvrđivanju svih činjenica.

On je ponovio da su mu sinoć iz Policijske uprave rekli da, po njihovim evidencijama, ona nije bila u Policijskoj upravi, niti je policija prema njoj postupala te dodao da je i ona to sada potvrdila.

U saopštenju MUP je citirana objava A. P.

"Moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst, uz navode da sam povređena od strane policijskih službenika, što ovim putem u potpunosti demantujem. Informacija o mom navodnom povređivanju od strane policije je neistinita - nisam bila u prostorijama policije. Žao mi je što je moje ime iskorišćeno na takav način, čime su ljudi dovedeni u zabludu, a ja u opasnost…", napisala je studentkinja, a preneo MUP.

Dačić je ocenio da je ta priča namerno plasirana pred dolazak visokih zvaničnika Evropske unije kako bi se Srbija predstavila kao zemlja u kojoj se dešava policijska tortura.

"Ja, bez obzira na ovu izjavu, insistiram da se ovo pitanje dovede do kraja, odnosno da se utvrdi da li je istina, da li je bila u policiji, da li je postupala policija, da li je povređena od strane policije i ako nije, ko je taj koji je izvršio ovu manipulaciju, taj treba da odgovara za lažno optuživanje policije", izjavio je ministar.

Studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi napisali su juče na društvenoj mreži Iks da je njihova koleginica bila izložena policijskoj torturi.

"Uniformisani pripadnik MUP-a je njenu glavu iz sve snage udario od sto, pri čemu joj je pocepana arkada. Nakon toga je udarena pištoljem u predelu kuka. Zatim je vezana jednom rukom za radijator, a druga je ostala slobodna kako bi papir mogla da potpiše, što je ona ponovo odbila da uradi", naveli su studenti u objavi.

(Beta, 15.10.2025)

