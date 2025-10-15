Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Beta pre 1 sat

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je ruskoj delegaciji da naša naša država otkupi deo ruskog vlasništva u "Naftnoj industriji Srbije (NIS), a kada se situacija na međunarodnom planu normalizuje da im sve bude vraćeno, pišu Večernje novosti u današnjem izdanju.

Međutim, Moskva nije previše sklona takvom rešenju, prenosi list svoja nezvanična saznanja i dodaje da je Rusiji, izgleda, prihvatljivije rešenje da svoj deo proda nekoj trećoj strani, a moguće je da to budu i Amerikanci.

List piše da je Vučić predlog dao na nedavnom sastanku sa predsednikom Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Alekasandrom Djukovom i zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom.

(Beta, 15.10.2025)

