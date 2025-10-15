Argentinac u Srbiji pronašao drugi dom: Dijego je prošao pola sveta, a naselio se podno Magliča i živi u skladu sa prirodom (foto)

U podnožju Magliča nalazi se prava mala međunarodna zajednica, u kojoj volonteri iz celog sveta žive u skladu sa prirodom u Magličgradu. Jedan od njih je Dijego iz Argentine, koji je već dobio nadimak Grendpa od strane svojih kolega, što znači deda.

Ovaj mladić je prešao pola sveta i stigao od Argentine do Srbije i sada uživa u našoj zemlji. Posao u fabrici zamenio je volontiranjem i kaže da mu je Srbija postala drugi dom. – Radio sam četiri godine u fabrici u Argentini, ali taj posao me nije ispunjavao. Želeo sam da promenim život, da upoznam svet i da pomažem ljudima. Kada sam pronašao volontersku platformu, znao sam da je to moj put. Ovde sam već tri meseca i osećam se kao kod kuće, kaže za RINU Diego.
