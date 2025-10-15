"Informacija je lažna i plasirana sa političkim ciljem": Oglasio se Dačić o navodnoj otmici i nasilju nad studentkinjom Poljoprivrednog fakulteta od strane policije i najavio detaljnu istragu (video)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se iz Londona gde će učestovati na konferenciјi ministara unutrašnjih poslova Berlinskog procesa. Kako je naglasio, čim je izašao iz aviona sačekale su ga vesti da se u Narodnoj skupštini raspravljalo o navodnoj otmici i nasilju nad studentkinjom Poljoprivrednog fakulteta.

Prema rečima Ivice Dačića, odmah je tražio kompletan izveštaj od policije. - U izveštaju koji sam dobio kaže se da je 24. septembra oko 18.35 od strane zdravstvene institucije "Medigrup", da je PU za Grad Beograd dobila prijavu da je kod njih pristupila građanka A.P. (2004) koja je rekla da je zadobila povrede kod Više medicinske škole navodno od strane policijskog službenika kod kojeg je bila na informativnom razgovoru. Policijski službenici su odmah izašli na