Opština plaća čuvanje unuka: Zbog nedostatka mesta u vrtićima baka-deka servis biće finansiran iz budžeta, a ovo je jedini uslov

Nakon što je Grad Samobor u aprilu ove godine uveo podsticajnu meru „Baka-deda servis“ i opština Bizovac kod Osijeka se odlučila na takav potez. U vrtiću nedostaje mesta i ne može da primi svu decu, pa se opštinska vlast odlučila za podsticajnu meru pomoći bakama i dekama koji brinu o svojim unucima.

Dok ne prošire kapacitet vrtića, prošle nedelje su doneli odluku o finansiranju baka i deka. Odluku je potpisao načelnik opštine, Srećko Vuković, a naknada će iznositi 70 evra po detetu mesečno. Uslov je da bake i deke koji brinu o deci budu u penziji. - Prihvatio sam inicijativu u okviru opštinskog veća, koja je rekla da se pomogne roditeljima čiji bake i deke brinu o svojoj deci. Nedavno sam doneo odluku, pomažemo sa 70 evra po detetu, a bake i deke moraju biti u