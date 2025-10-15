"Predao sam pismo da Srbija bude izuzeta od novih carina za čelik!" Vučić sa Ursulom fon der Lajen: Nadam se da ćemo imati podršku EU

Blic pre 14 minuta
"Predao sam pismo da Srbija bude izuzeta od novih carina za čelik!" Vučić sa Ursulom fon der Lajen: Nadam se da ćemo imati…

Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

- Mi se sada suočavamo sa ne lakom situacijom u naftnoj industriji. NIS je pod američkim sankcijama, taj problem za nas nije jednostavno rešiv. Nadam se da ćemo imati podršku i pomoć EU. Znam da EU ne može da izuzme Srbiju iz carina i novih kvota za čelik. - Zima za nas neće biti jednostavna, ali obezbedili smo dovoljno nafte i gasa. Želim da kažem da je EU najveći investitor i partner Srbije. Ja danas ne mogu da obećavam ništa ljudima, osim da ćemo raditi naporno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bojana Selaković za Danas prenosi utiske nakon sastanka sa Ursulom fon der Lajen: REM i birački spisak među glavnim temama

Bojana Selaković za Danas prenosi utiske nakon sastanka sa Ursulom fon der Lajen: REM i birački spisak među glavnim temama

Danas pre 29 minuta
"Kosovo da deeskalira tenzije": Fon der Lajen u Prištini, ovo su njene poruke

"Kosovo da deeskalira tenzije": Fon der Lajen u Prištini, ovo su njene poruke

Blic pre 4 minuta
Fon der Lajen u Prištini: Kosovo da deeskalira tenzije

Fon der Lajen u Prištini: Kosovo da deeskalira tenzije

Euronews pre 4 minuta
Vučić: Teška energetska zima za nas, nadam se podršci EU; Fon der Lajen: Pravi trenutak da ubrzate pridruživanje

Vučić: Teška energetska zima za nas, nadam se podršci EU; Fon der Lajen: Pravi trenutak da ubrzate pridruživanje

RTS pre 49 minuta
Fon der Lajen se sastala s predstavnicima civilnog društva: EU spremna da podrži Srbiju u izgradnji stabilne demokratije

Fon der Lajen se sastala s predstavnicima civilnog društva: EU spremna da podrži Srbiju u izgradnji stabilne demokratije

Nova pre 1 sat
“Ako želite da smirite region, morate da pričate sa Srbijom”

“Ako želite da smirite region, morate da pričate sa Srbijom”

Vesti online pre 1 sat
Politiko o Fon der Lajen u Srbiji: Beograd previše važan da se ignoriše, previše nepredvidljiv da mu se veruje

Politiko o Fon der Lajen u Srbiji: Beograd previše važan da se ignoriše, previše nepredvidljiv da mu se veruje

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEUEvropska komisijanafta

Politika, najnovije vesti »

Đilas: Slobodu okupljanja, o kojoj priča Fon der Lajen, imamo - nama je problem što nas režim prebije posle

Đilas: Slobodu okupljanja, o kojoj priča Fon der Lajen, imamo - nama je problem što nas režim prebije posle

N1 Info pre 39 minuta
Evropske demokrate: Napredak ka demokratiji, za koji Vučić tvrdi da je postignut, tek treba proveriti

Evropske demokrate: Napredak ka demokratiji, za koji Vučić tvrdi da je postignut, tek treba proveriti

N1 Info pre 49 minuta
(BLOG) Rasprava o amandmanima na izmene zakona: Poslanici opozicije o slučaju studentkinje Poljoprivrednog - "ovo je potpis…

(BLOG) Rasprava o amandmanima na izmene zakona: Poslanici opozicije o slučaju studentkinje Poljoprivrednog - "ovo je potpis JZO", "mafijaški maniri MUP-a"

N1 Info pre 49 minuta
Jadranka Joksimović: Fon der Lajen je morala da dođe sa konkretnijom i pozitivnijom porukom

Jadranka Joksimović: Fon der Lajen je morala da dođe sa konkretnijom i pozitivnijom porukom

RTV pre 24 minuta
Đilas: Govor predsednice Evropske komisije nije ohrabrujuć

Đilas: Govor predsednice Evropske komisije nije ohrabrujuć

Danas pre 15 minuta