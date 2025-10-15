"Predao sam pismo da Srbija bude izuzeta od novih carina za čelik!" Vučić sa Ursulom fon der Lajen: Nadam se da ćemo imati podršku EU

Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

- Mi se sada suočavamo sa ne lakom situacijom u naftnoj industriji. NIS je pod američkim sankcijama, taj problem za nas nije jednostavno rešiv. Nadam se da ćemo imati podršku i pomoć EU. Znam da EU ne može da izuzme Srbiju iz carina i novih kvota za čelik. - Zima za nas neće biti jednostavna, ali obezbedili smo dovoljno nafte i gasa. Želim da kažem da je EU najveći investitor i partner Srbije. Ja danas ne mogu da obećavam ništa ljudima, osim da ćemo raditi naporno