Tramp razmatra prekid saradnje sa Kinom: "Namerno čine ekonomski neprijateljski čin"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države moraju biti oprezne sa Kinom, iako je, kako tvrdi, odnos između dve zemlje pravičan. On je odmah potom istakao da se razmatra prekid poslovanja sa Kinom u vezi ulja za kuvanje.

- Moramo biti oprezni sa Kinom. Vidite ja imam odličan odnos sa predsednikom Sijem (Đinpingom), ali ponekad je taj odnos na testiranju, jer Kina voli da iskorišćava ljude. Nas ne mogu da iskorišćavaju", rekao je Tramp, prenosi Rojters. Nakon sastanka sa argentinskim predsednikom Havijerom Milejom u Beloj kući, Tramp je ocenio da SAD imaju pravičan odnos sa Kinom. "Mislim da će to biti u redu", rekao je Tramp. Tramp je potom na društvenoj mreži "Truth" objavio da