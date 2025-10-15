Užas u ulcinju: Udario roditelje i sestru, sestričnu vukao za kosu i oborio na pod: Sproveden hitno u zatvor!

Blic pre 46 minuta
Ulcinjanin D.M. (43) kažnjen je danas zatvorom u trajanju od maksimalnih 60 dana, jer je sinoć udario roditelje i sestru, a sestričnu vukao za kosu i oborio na pod, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Njemu je, kako navodi predsednik suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović, suđeno po hitnom postupku. - A osim kazne sutkinja Anka Rašović mu je izrekla tri zaštitne mere i to: udaljenje iz stana, zabranu prilaska članovima porodice na udaljenosti ne manjoj od pet metara i zabranu uznemiravanja i uhođenja žrtava nasilja u trajanju od šest meseci, koje će izvršiti Uprava policije po izdržanoj zatvorskoj kazni - naglasio je. Kako je dodao, njemu je stavljeno na
Kurir pre 1 sat
Blic pre 46 minuta
Kurir pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Blic pre 2 sata