Poljski šef diplomatije upozorio da Evropa mora biti spremna na ruske napade

Danas pre 7 sati  |  Beta
Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski upozorio je danas da Evropa mora biti spremna na mogućnost da Rusija izvrši napade duboko u njenoj unutrašnjosti, ocenivši kao „neodgovorno“ da se ne grade odbrambeni sistemi, uključujući i takozvani „zid od dronova“ na istočnom krilu.

Tokom posete Londonu, gde je predstavio iranski dron tipa Šahed-136 oboren iznad Ukrajine, Šikorski je pozvao evropske zemlje da ostanu čvrsto opredeljene u podršci Kijevu. Izrazio je nadu da će američki predsednik Donald Tramp omogućiti isporuku raketa dugog gometa „Tomahavk“ Ukrajini, kako bi pojačali udare na rusku infrastrukturu. Šikorski je istakao da je od ključnog značaja da se Ukrajini obezbedi dodatna vojna pomoć, uključujući protivvazdušne sisteme, kao i
