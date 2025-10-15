Tramp o mirovnom planu za Gazu: Posao nije završen, faza dva počinje odmah

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da posao u Gazi nije završen, jer tela preminulih talaca nisu vraćena kao što je bilo obećano, prenosi večeras Tajms of Izrael.

Svih 20 preživelih talaca se vratilo i oni se osećaju dobro, koliko je to moguće. Veliti teret je sklonjen, ali posao nije završen. Tela nisu vraćena, kao što je bilo obećano, napisao je Tramp na društvenoj mreži „Truth Social“. Dogovor koji su potpisali Izrael i Hamas prošle nedelje podrazumevao je da Hamas oslobodi svih 48 talaca u roku od 72 sata od kako primirje stupi na snagu. Rok je istekao u ponedeljak u podne i Hamas je oslobodio 20 živih talaca, ali je