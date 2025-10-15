Tramp o mirovnom planu za Gazu: Posao nije završen, faza dva počinje odmah

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Tramp o mirovnom planu za Gazu: Posao nije završen, faza dva počinje odmah

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da posao u Gazi nije završen, jer tela preminulih talaca nisu vraćena kao što je bilo obećano, prenosi večeras Tajms of Izrael.

Svih 20 preživelih talaca se vratilo i oni se osećaju dobro, koliko je to moguće. Veliti teret je sklonjen, ali posao nije završen. Tela nisu vraćena, kao što je bilo obećano, napisao je Tramp na društvenoj mreži „Truth Social“. Dogovor koji su potpisali Izrael i Hamas prošle nedelje podrazumevao je da Hamas oslobodi svih 48 talaca u roku od 72 sata od kako primirje stupi na snagu. Rok je istekao u ponedeljak u podne i Hamas je oslobodio 20 živih talaca, ali je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tramp zapretio: "SAD će ubrzo razoružati Hamas ukoliko ta grupa to sama ne učini"

Tramp zapretio: "SAD će ubrzo razoružati Hamas ukoliko ta grupa to sama ne učini"

Telegraf pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Još četiri tela talaca koje je držao Hamas predata Crvenom krstu

Još četiri tela talaca koje je držao Hamas predata Crvenom krstu

Danas pre 1 minut
Besent: Kina želi da oslabi svetsku ekonomiju kontrolom izvoza zemnih minerala

Besent: Kina želi da oslabi svetsku ekonomiju kontrolom izvoza zemnih minerala

Blic pre 10 minuta
Hamas vratio četiri tela talaca: Još 20 Izraelaca se vode kao nestali

Hamas vratio četiri tela talaca: Još 20 Izraelaca se vode kao nestali

Kurir pre 6 minuta
Grčka uvodi radni dan od 13 sati: Parlament glasa o kontroverznom zakonu, planirani protesti širom zemlje

Grčka uvodi radni dan od 13 sati: Parlament glasa o kontroverznom zakonu, planirani protesti širom zemlje

Kurir pre 15 minuta
Ni dovoljno beli, ni dovoljno muškarci

Ni dovoljno beli, ni dovoljno muškarci

Radar pre 30 minuta