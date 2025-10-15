Treće osnovno javno tužilaštvo podnelo zahtev MUP-u za prikupljanje obaveštenja o slučaju studentkinje Poljoprivrednog fakulteta

Danas pre 2 sata  |  Nova.rs
Treće osnovno javno tužilaštvo podnelo zahtev MUP-u za prikupljanje obaveštenja o slučaju studentkinje Poljoprivrednog…
Povodom informacije koju su studenti Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu danas saopštili da je njihova koleginica odvedena u policijsku stanicu protiv svoje volje gde je doživela „fizičku i psihičku torturu“, a policija to negirala, oglasilo se Treće osnovno javno tužilaštva u Beogradu. “Nakon što je od strane policijskih službenika PS Novi Beograd obavešten da je policiji od strane lekara zdravstvene ustanove koja se nalazi na teritoriji GO Novi Beograd
Blic pre 3 sata
Treće osnovno javno tužilaštvo podnelo zahtev MUP-u za prikupljanje obaveštenja o slučaju studentkinje Poljoprivrednog fakulteta

Danas pre 2 sata
