Ma svi znaju ko je GOAT: Zvezdin Džordan impesioniran jer ga je gledao Novak Đoković!

Zaista ipak radi se o planetarnoj zvezdi! Novak Đoković sinoć je bodrio košarkaše Crvene zvezde u Beogradskoj areni u meču Evrolige u pobedi protiv Žalgirisa, pružajući podršku svom klubu.

Koliko mu je sam trijumf značio videlo se na kraju meča, kada je Novak prepoznatiljivim načinom, kako slavi one najvažnije poene, propratio i ovaj trijumf. највећи pic.twitter.com/1g0rc5MOfz — Vanja Cenić (@vaksiona) October 14, 2025 Jedan od fasciniranih prisustvom Novaka Đokovića u Areni bio je i glavni dželat Litvanaca, Džordan Nvora, koji nije krio zadovoljstvo jer se GOAT našao u publici: „Ovo gori“, kratko je poručio Zvezdin Džordan. This is litttt