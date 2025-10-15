"Biramo s Kim A. K. Deli ćeliju" Evo u koji deo Centralnog zatvora je smeštena transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina: Primaće i hormonsku terapiju

Kurir pre 16 minuta  |  Blic
"Biramo s Kim A. K. Deli ćeliju" Evo u koji deo Centralnog zatvora je smeštena transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina…
Transrodna osoba A. K. (21) uhapšena zbog osnovane sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, posle hapšenja je smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora. Iako se radi o osobi koja se oblači kao žensko i koja ima ugrađene silikonske grudi, smeštena je u muško odeljenje s obzirom na to da nije prošla proces tranzicije i da joj je u zvaničnim dokumentima kao pol upisano M (muško). Prema
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Mladen Mijatović o osumnjičenom A. K: "Zakazivao je pružanje intimnih odnosa u svom stanu preko aplikacije Romeo"

Mladen Mijatović o osumnjičenom A. K: "Zakazivao je pružanje intimnih odnosa u svom stanu preko aplikacije Romeo"

Blic pre 8 minuta
U koji zatvor je odvedena trans osoba koja je ucenjivala Vujadina: Šta je odlučila uprava Centralnog zatvora

U koji zatvor je odvedena trans osoba koja je ucenjivala Vujadina: Šta je odlučila uprava Centralnog zatvora

Mondo pre 8 minuta
Vujadin nije jedini, na spisku za ucenu političar, biznismen i sportisti Ko je sve bio na meti uhapšene transrodne osobe?

Vujadin nije jedini, na spisku za ucenu političar, biznismen i sportisti Ko je sve bio na meti uhapšene transrodne osobe?

Dnevnik pre 17 minuta
Vujadin i A.K. otkrili isti detalj na saslušanju?! Fudbaleru tražio 50.000 evra?! “Nije znao gde mu je glava”

Vujadin i A.K. otkrili isti detalj na saslušanju?! Fudbaleru tražio 50.000 evra?! “Nije znao gde mu je glava”

Telegraf pre 8 minuta
"Nisam znao gde mi je glava, tražio mi je: 50.000 evra" Evo šta su rekli Vujadin Savić i A. K. koji je osumnjičen za ucenu…

"Nisam znao gde mi je glava, tražio mi je: 50.000 evra" Evo šta su rekli Vujadin Savić i A. K. koji je osumnjičen za ucenu: Poznavali su se duže vreme

Blic pre 38 minuta
Kolika kazna preti osobi koja je ucenjivala Vujadina Savića? Advokat za mondo otkrio, zakon je jasan

Kolika kazna preti osobi koja je ucenjivala Vujadina Savića? Advokat za mondo otkrio, zakon je jasan

Mondo pre 33 minuta
Udarao se po glavi i tresao... Isplivali novi detalji saslušanja Vujadina Savića: U suzama je pred tužiocem rekao ovo!

Udarao se po glavi i tresao... Isplivali novi detalji saslušanja Vujadina Savića: U suzama je pred tužiocem rekao ovo!

Kurir pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Fudbalvujadin savic

Zabava, najnovije vesti »

Čovek sa najdužim imenom na svetu: Potrebno 20 minuta da se celo izgovori

Čovek sa najdužim imenom na svetu: Potrebno 20 minuta da se celo izgovori

Radio 021 pre 18 minuta
Izgubio 125.000 evra u Milioneru kada je otvorio pitanje o Svetskom prvenstvu u fudbalu: Usledio je odgovor zbog kog se sada…

Izgubio 125.000 evra u Milioneru kada je otvorio pitanje o Svetskom prvenstvu u fudbalu: Usledio je odgovor zbog kog se sada svi hvataju za glavu

Blic pre 18 minuta
Isplivao snimak sa svadbe Uroša Živković: Zvanice u transu zbog Aleksandre Prijović, pratio je Borko Radivojević, a onda se i…

Isplivao snimak sa svadbe Uroša Živković: Zvanice u transu zbog Aleksandre Prijović, pratio je Borko Radivojević, a onda se i mladoženja latio mikrofona (video)

Blic pre 15 minuta
Samo Pacino i De Niro mogu da pretvore zimsku jaknu u razmišljanje o životu

Samo Pacino i De Niro mogu da pretvore zimsku jaknu u razmišljanje o životu

Blic pre 15 minuta
Ovo je rođena sestra Nine Badrić: Otišla u pevačice, a prvu pesmu posvetila sinu: "Zamolio me je da svi čuju kako pevam"

Ovo je rođena sestra Nine Badrić: Otišla u pevačice, a prvu pesmu posvetila sinu: "Zamolio me je da svi čuju kako pevam"

Blic pre 13 minuta