"Biramo s Kim A. K. Deli ćeliju" Evo u koji deo Centralnog zatvora je smeštena transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina: Primaće i hormonsku terapiju

Transrodna osoba A. K. (21) uhapšena zbog osnovane sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, posle hapšenja je smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora. Iako se radi o osobi koja se oblači kao žensko i koja ima ugrađene silikonske grudi, smeštena je u muško odeljenje s obzirom na to da nije prošla proces tranzicije i da joj je u zvaničnim dokumentima kao pol upisano M (muško). Prema