Evo šta Hana Ikodinović studira U Španiji: Nataša Bekvalac progovorila o selidbi ćerke i obrazovanju: U startu smo naišli na problem...

Kurir pre 47 minuta
Evo šta Hana Ikodinović studira U Španiji: Nataša Bekvalac progovorila o selidbi ćerke i obrazovanju: U startu smo naišli na…

Hana Ikodinović, ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića preselila se u Španiju zbog studiranja psihologije.

Nataša je u emisiji "Amidži šou" govorila o privatnom životu i otkrila kako je podnela ćerkin odlazak u Madrid, a tom prilikom i priznala da se Hana ipak predosmislila. - U startu smo došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada radimo na promeni da ipak studira marketing - rekla je Bekvalčeva i otkrila da je uticala ne njene želje: - Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih ubuduće da puno vremena tamo
