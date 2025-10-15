(Uznemirujuće) nije gotovo?! Novi krvavi sukob na granici avganistana i pakistana: Veliki broj mrtvih, letele granate, ginu civili! (video)

U avganistanskom regionu Spin Boldak, gde su novi sukobi izbili noćas, korišćene su minobacačke granate.

Zvaničnici okružne bolnice Spin Boldak rekli su da je među povređenima više od 80 žena i dece. Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid optužio je pakistanske snage da "ponovo" izvode napade "lakim i teškim naoružanjem u okrugu Spin Boldak". On je rekao da je mir uspostavljen nakon što su pakistanski vojnici ubijeni i oružje zaplenjeno. Pakistan nije komentarisao te izjave, ali su tamošnji bezbednosni izvori rekli da su gađali neprijateljske položaje na severu