(Uznemirujuće) nije gotovo?! Novi krvavi sukob na granici avganistana i pakistana: Veliki broj mrtvih, letele granate, ginu civili! (video)

Kurir pre 1 sat  |  Beta
(Uznemirujuće) nije gotovo?! Novi krvavi sukob na granici avganistana i pakistana: Veliki broj mrtvih, letele granate, ginu…

U avganistanskom regionu Spin Boldak, gde su novi sukobi izbili noćas, korišćene su minobacačke granate.

Zvaničnici okružne bolnice Spin Boldak rekli su da je među povređenima više od 80 žena i dece. Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid optužio je pakistanske snage da "ponovo" izvode napade "lakim i teškim naoružanjem u okrugu Spin Boldak". On je rekao da je mir uspostavljen nakon što su pakistanski vojnici ubijeni i oružje zaplenjeno. Pakistan nije komentarisao te izjave, ali su tamošnji bezbednosni izvori rekli da su gađali neprijateljske položaje na severu
