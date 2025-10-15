Vujadin Savić prolazio kroz ozbiljnu psihičku torturu zbog pretnji i ucena! Poznato je šta je rekao na saslušanju protiv transrodne osobe koja ga je ucenjivala!

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Vujadin Savić, dao je izjavu u istrazi protiv A.K. (21), transrodne osobe koja je osumnjičena da ga je ucenjivala kompromitujućim snimcima i fotografijama.

Ovaj ceo slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a istraga je i dalje u toku. Prema nezvaničnim saznanjima, Vujadin Savić je tokom saslušanja naveo da je prolazio kroz ozbiljnu psihičku torturu, usled pretnji i ucena kojima je bio izložen. A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra. U sklopu akcije došlo je i do