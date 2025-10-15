Vujadin Savić prolazio kroz ozbiljnu psihičku torturu zbog pretnji i ucena! Poznato je šta je rekao na saslušanju protiv transrodne osobe koja ga je ucenjivala!

Kurir pre 12 minuta
Vujadin Savić prolazio kroz ozbiljnu psihičku torturu zbog pretnji i ucena! Poznato je šta je rekao na saslušanju protiv…

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Vujadin Savić, dao je izjavu u istrazi protiv A.K. (21), transrodne osobe koja je osumnjičena da ga je ucenjivala kompromitujućim snimcima i fotografijama.

Ovaj ceo slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a istraga je i dalje u toku. Prema nezvaničnim saznanjima, Vujadin Savić je tokom saslušanja naveo da je prolazio kroz ozbiljnu psihičku torturu, usled pretnji i ucena kojima je bio izložen. A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra. U sklopu akcije došlo je i do
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Pažljivo je birano s Kim deli ćeliju": Evo u koji deo Centralnog zatvora - muški ili ženski - smeštaju trans osobe poput A…

"Pažljivo je birano s Kim deli ćeliju": Evo u koji deo Centralnog zatvora - muški ili ženski - smeštaju trans osobe poput A. K. (21), osumnjičene za ucenu Vujadina Savića: Ako želi, dobiće i specijalnu hormonsku terapiju

Blic pre 47 minuta
Oglasio se Vujadin Savić, dva sata je malo za ono što se dogodilo, izneo svoju stranu priče

Oglasio se Vujadin Savić, dva sata je malo za ono što se dogodilo, izneo svoju stranu priče

Hello pre 47 minuta
Mirka hoće da se razvede, svi su mi okrenuli leđa: Iskaz Vujadina Savića u tužilaštvu, tresao se i udarao u glavu

Mirka hoće da se razvede, svi su mi okrenuli leđa: Iskaz Vujadina Savića u tužilaštvu, tresao se i udarao u glavu

Mondo pre 6 minuta
Ovako izgleda transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina: U igri su i drugi moćnici, tajno snimala odnose

Ovako izgleda transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina: U igri su i drugi moćnici, tajno snimala odnose

Mondo pre 36 minuta
Evo šta je Vujadin Savić rekao na saslušanju o osobi koja je osumnjičena za ucenu: Iz dana u dan tražio je...

Evo šta je Vujadin Savić rekao na saslušanju o osobi koja je osumnjičena za ucenu: Iz dana u dan tražio je...

Telegraf pre 37 minuta
Evo šta je Vujadin Savić rekao na saslušanju protiv A. K. osumnjičene da ga je ucenjivala

Evo šta je Vujadin Savić rekao na saslušanju protiv A. K. osumnjičene da ga je ucenjivala

Blic pre 57 minuta
Ovo je transrodna osoba koja je ucenjivala vujadina savića: A. K. potrošio na transformaciju 63.000 €, živeo luks životom…

Ovo je transrodna osoba koja je ucenjivala vujadina savića: A. K. potrošio na transformaciju 63.000 €, živeo luks životom, skupe krpice, putovanja... (foto)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena Zvezdafk crvena zvezdavujadin savic

Zabava, najnovije vesti »

Robert de Niro i Al Paćino u zajedničkoj modnoj kampanji za Monkler

Robert de Niro i Al Paćino u zajedničkoj modnoj kampanji za Monkler

N1 Info pre 42 minuta
Marija, Lazar i Lado pušteni iz kućnog pritvora: Prva oslobađanja u slučaju “državni udar”

Marija, Lazar i Lado pušteni iz kućnog pritvora: Prva oslobađanja u slučaju “državni udar”

Luftika pre 2 minuta
Isplivao snimak sa svadbe Uroša Živković: Zvanice u transu zbog Aleksandre Prijović, a onda se i mladoženja latio mikrofona…

Isplivao snimak sa svadbe Uroša Živković: Zvanice u transu zbog Aleksandre Prijović, a onda se i mladoženja latio mikrofona: Atmosferu doveli do usijanja (video)

Blic pre 17 minuta
Najstroži roditelji rođeni su u ova tri horoskopska znaka

Najstroži roditelji rođeni su u ova tri horoskopska znaka

Vesti online pre 17 minuta
"Pažljivo je birano s Kim deli ćeliju": Evo u koji deo Centralnog zatvora - muški ili ženski - smeštaju trans osobe poput A…

"Pažljivo je birano s Kim deli ćeliju": Evo u koji deo Centralnog zatvora - muški ili ženski - smeštaju trans osobe poput A. K. (21), osumnjičene za ucenu Vujadina Savića: Ako želi, dobiće i specijalnu hormonsku terapiju

Blic pre 47 minuta