Lopandić: Vučić u EU odelu dok ne ode fon der Lajen, SNS u evropskoj magarećoj klupi

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Duško Lopandić ocenio je da će "oblačenje proevropskog odela" predsednika Srbije Aleksandra Vučića trajati onoliko koliko će trajati i današnja poseta predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Beogradu.

Ova vlast se nasukala, jer vodi smušenu spoljnu politiku. Sad je pritisnuta i od američke i od ruske strane, pa se Vučić ponovo vraća Briselu i moli za pomoć i podršku", rekao je Lopandić za televiziju Nova, a prenela stranka u saopštenju. Lopandić, koji je i nekadašnji šef Misije Srbije pri EU u Briselu, ocenio je da je Vučić u tom kontekstu i dao izjavu da će da prihvati sve što traže iz Brisela, dodajući da je vladajuća Srpska napredne stranka (SNS) dospela na