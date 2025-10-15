Ni "dragi Aleksandre", a ni reči o napretku: Jesu li poruke Fon der Lajen oštrije i jasnije nego ranije?

U sklopu turneje po Zapadnom Balkanu najmoćnija žena Evrope Ursula fon der Lajen boravila i u Beogradu.

Brisel očekuje da Srbija duplo brže krene ka EU i objašnjava kako: napredak u oblastima vladavine prava, slobode medija i izbornih zakona, ili kako je to u prenesenom značenju Vučiću poručila predsednica Evropske komisije - hoću dela, a ne samo reči. Predsednik Vučić ponovio da je članstvo u Uniji prioritet i opet obećao sprovođenje reformi. Ako je odnos Brisela i zvaničnog Beograda i bio skladan i radostan kao Betovenove note (Oda radosti), danas su u tom odnosu