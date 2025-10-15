Drugi dan blokade Pete beogradske gimnazije: Učenici ne odustaju od zahteva, pozivaju građane da ih podrže VIDEO

Danas je drugi dan totalne fizičke blokade Pete beogradske gimnazije, a učenici ne odustaju od svojih zahteva i pozivaju građane da dođu ispred škole i da ih podrže.

Ispred zgrade gimnazije su postavljeni stolovi sa hranom i pićem, a građani od juče donose donacije učenicima Pete beogradske gimnazije u blokadi, javlja N1. Građani iz beogradskih zborova koji su došli da podrže učenike su i ovog jutra ispred škole i spremaju za njih doručak – vruće kiflice, kafu i čaj. Učenici su na svojoj zvaničnoj Instagram stranici pozvali građane da ih podrže i da dođu ispred gimnazije. Inače, blokada gimnazije počela je zbog problema koji