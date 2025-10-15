Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima

RTS pre 45 minuta
Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Čikago bulse sa 124:117 u meču NBA predsezone. Nikola Jokić je upisao 18 poena i po osam asistencija i skokova.

Treća pobeda Nagetsa u četvrtom pripremnom duelu. Bulsi nisu bili težak rival na ovom meču. Denver je dostizao i maksimalnu prednost od 24 razlike u par navrata. Džamal Mari je bio raspoložen u redovima pobedničkog sastava sa 30 poena. Nikola Jokić ga je pratiosa 18 poena, osam skokova i osam asistencija. Eron Gordon je stao na 17 poena. Džoš Gidi je predvodio Bulse sa 25 poena. Matas Buzelis je ubacio 20, a Dževon Karter 17 poena. Naredni rival Nagetsa u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Jokić i Marej prejaki za bikove: Neslavna partija Vučevića!

Jokić i Marej prejaki za bikove: Neslavna partija Vučevića!

Hot sport pre 44 minuta
Predsezona u NBA Jokić postigao 18 poena u pobedi Denvera protiv Čikaga

Predsezona u NBA Jokić postigao 18 poena u pobedi Denvera protiv Čikaga

Dnevnik pre 20 minuta
Ovo što on radi je nadrealno! Luda asistencija Nikole Jokić, Vučević nije znao šta ga je snašlo! (video)

Ovo što on radi je nadrealno! Luda asistencija Nikole Jokić, Vučević nije znao šta ga je snašlo! (video)

Kurir pre 35 minuta
Jokić postigao 18 poena u pobedi Denvera protiv Čikaga

Jokić postigao 18 poena u pobedi Denvera protiv Čikaga

Sportski žurnal pre 4 minuta
Ovo je Jokićev snimak zakucavanja koji je oduševio sve: "Pogledajte kako trči po prokletom parketu..."

Ovo je Jokićev snimak zakucavanja koji je oduševio sve: "Pogledajte kako trči po prokletom parketu..."

Telegraf pre 44 minuta
Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima (VIDEO)

Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima (VIDEO)

RTV pre 1 sat
Sjajna igra Jokića i Mareja u pripremi za novu sezonu: Pobeda Denvera nad Čikagom

Sjajna igra Jokića i Mareja u pripremi za novu sezonu: Pobeda Denvera nad Čikagom

Euronews pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAČikagoNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima

Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima

RTS pre 45 minuta
Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara, pred Srbijom dva puta do Mundijala!

Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara, pred Srbijom dva puta do Mundijala!

Sportske.net pre 14 minuta
Olga Danilović u četvrtfinalu turnira u Osaki

Olga Danilović u četvrtfinalu turnira u Osaki

RTS pre 10 minuta
Jokić i Marej prejaki za bikove: Neslavna partija Vučevića!

Jokić i Marej prejaki za bikove: Neslavna partija Vučevića!

Hot sport pre 44 minuta
Zakucavanje kola u evroligi?! Partizanov bivši igrač košmar za obruče u Minhenu!

Zakucavanje kola u evroligi?! Partizanov bivši igrač košmar za obruče u Minhenu!

Hot sport pre 29 minuta