Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Čikago bulse sa 124:117 u meču NBA predsezone. Nikola Jokić je upisao 18 poena i po osam asistencija i skokova.

Treća pobeda Nagetsa u četvrtom pripremnom duelu. Bulsi nisu bili težak rival na ovom meču. Denver je dostizao i maksimalnu prednost od 24 razlike u par navrata. Džamal Mari je bio raspoložen u redovima pobedničkog sastava sa 30 poena. Nikola Jokić ga je pratiosa 18 poena, osam skokova i osam asistencija. Eron Gordon je stao na 17 poena. Džoš Gidi je predvodio Bulse sa 25 poena. Matas Buzelis je ubacio 20, a Dževon Karter 17 poena. Naredni rival Nagetsa u