Real ubedljivo vodi na poluvremenu, energija crno-belih mora da bude bolja u nastavku

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Real Madrida u "Movistar" areni u okviru četvrtog kola Evrolige. Tok, analizu meča i najzanimljivije detalje možete da ispratite na Internet portalu RTS-a.

Kraj prvog poluvremena - 52:33 Energija u napadu i odbrani, prednost u centarskoj liniji i bolji ritam u napadu - to su tri glavne stavke prvog poluvremena koje idu u korist Realu. Tajrik Džons je potpuno neupotrebljiv bio, dok je Tavares bio neprelazna prepreka na oba kraja parketa. Nisu uspevali crno-beli u kontinuitetu da organizuju dobre napade, a energija u defanzivi nije bila na željenom nivou. Nekad nestrpljivost u napadu, žurba i loša selekcija doprineli su