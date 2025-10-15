Real ubedljivo vodi na poluvremenu, energija crno-belih mora da bude bolja u nastavku

RTS pre 21 minuta
Košarkaši Partizana gostuju ekipi Real Madrida u "Movistar" areni u okviru četvrtog kola Evrolige. Tok, analizu meča i najzanimljivije detalje možete da ispratite na Internet portalu RTS-a.

Kraj prvog poluvremena - 52:33 Energija u napadu i odbrani, prednost u centarskoj liniji i bolji ritam u napadu - to su tri glavne stavke prvog poluvremena koje idu u korist Realu. Tajrik Džons je potpuno neupotrebljiv bio, dok je Tavares bio neprelazna prepreka na oba kraja parketa. Nisu uspevali crno-beli u kontinuitetu da organizuju dobre napade, a energija u defanzivi nije bila na željenom nivou. Nekad nestrpljivost u napadu, žurba i loša selekcija doprineli su
POLUVREME - Ono kad ti je posle pet minuta sve jasno...

Sportske.net pre 26 minuta
Grobari okupirali centar Madrida: Španci u neverici gledaju šta navijači Partizana rade po kafićima!

Kurir pre 51 minuta
UŽIVO: Real ima ogromnu prednost na poluvremenu

Sport klub pre 21 minuta
Prenos, REAL MADRID - Partizan: Ko je ovo mogao da očekuje?!

Večernje novosti pre 21 minuta
Pa, gde baš SAD? Real Madrid jači za duel sa Partizanom! (foto)

Hot sport pre 1 sat
Ludnica Evrolige na Nova.rs: PAO veliki favorit, Valensija i Hapoel pred praznim tribinama

Nova pre 1 sat
Doskorašnji evroligaš večeras pobedio u Azerbejdžanu

Sportske.net pre 1 sat
