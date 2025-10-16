Siner protiv Đokovića u polufinalu egzibicionog turnira u Saudijskoj Arabiji

Drugi teniser sveta Janik Siner plasirao se u polufinale egzibicionog turnira „Šest kraljeva slemova“ u Rijadu, pošto je pobedio grčkog igrača Stefanosa Cicipasa sa 6:2, 6:3.

Italijan je do pobede nad 24. teniserom sveta došao za sat i 16 minuta igre. Četvorostruki grend slem šampion je u prvom setu tri puta zaredom oduzeo servis Cicipasu za vođstvo 5:0, da bi do kraja tog dela igre grčki igrač smanjio na 6:2. Siner je drugi set započeo sa dva rana brejka i vođstvom od 3:0. Cicipas je već u narednom gemu vratio jedan brejk, ali je do kraja Siner kontrolisao rezultat i pobedu potvrdio novim brejkom u devetom gemu. U polufinalu