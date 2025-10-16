Evo kada Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u polufinalu Šest kraljeva: Sprema se totalni spektakl!

Novak Đoković i Janik Siner u četvrtak će izaći na teren u sklopu polufinala egzibicije u Saudijskoj Arabiji, a organizator je sada i odredio satnicu dva velika okršaja na turniru Šest kraljeva.

Novak je bio slobodan u četvrtfinalu, dobio je direktan prolaz dalje, a Siner mu se sada priključio i njih dvojica će se sudariti u drugom terminu. Šta to znači? To znači da će Karlos Alkaraz i Tejlor Fric prvi izaći na teren i njihov meč je predviđen u 18.30 časova po srpskom vremenu. Ako je suditi po tome, onda bismo Novaka i Janika mogli da očekujemo već u 20 časova. Uskoro opširnije... (Telegraf.rs)