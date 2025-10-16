Đoković: Ljudi su mi okretali leđa kada vide da sam iz Srbije

Novak Đoković večeras protiv Janika Sinera igra polufinale egzibicije Šest kraljeva slema u Rijadu, a kao što običaj u sličnim situacijama, imao je razgovor sa novinarima pre meča. Jedno od pitanja se odnosilo na mogućnost njegove diskriminacije zbog porekla.

– Dešavalo mi se, kada sam putovao kao tinejdžer, da mi ljudi okreću leđa kada vide koji pasoš imam. Morao sam da nađem način da to prevaziđem, ali ne osećam ogorčenje prema tim ljudima. Naprotiv, veoma sam zahvalan što su na taj način pomogli da budem još izdržljviji i da se još više ponosim mojim poreklom i ko sam – objasnio je najbolji teniser svih vremena. Ponovio je i priču koliko su se roditelji žrtvovali zbog njegove karijere: – Ja sam iz zemlje koja je bila