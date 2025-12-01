Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

NIN pre 5 sati  |  NIN
Košarkaški savez Srbije (KSS) i Ambasada Srbije u BiH osudili su sinoćno neprihvatljivo ponašanje dela navijača u Sarajevu tokom utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, kada je selekcija Srbije pobedila Bosnu i Hercegovinu 74:72.

Navijači domaće reprezentacije zviždali su tokom intoniranja himne Srbije, pevali uvredljive pesme i upućivali govore mržnje, što su srpski zvaničnici nazvali sramotnim i neprimerenim incidentom. KSS saopštio je da najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija. Kako navode, deo navijača u dvorani u Sarajevu je zviždao tokom intoniranja himne Srbije, pevao uvredljive pesme,
