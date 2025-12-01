KSS: Najoštrije osuđujemo ponašanje dela publike u Sarajevu tokom utakmice BiH-Srbija

BEOGRAD - Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je danas da najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027.

Košarkaši Srbije pobedili su u nedelju u Sarajevu selekciju BiH rezultatom 74:72 u utakmici drugog kola grupe C u kvalifikacijama za SP 2027. Deo navijača u dvorani u Sarajevu je zviždao tokom intoniranja himne Srbije, pevao uvredljive pesme, pogrdno skandirao i upućivao govore mržnje na račun srpske reprezentacije i države Srbije. "Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna