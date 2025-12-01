KSS: Najoštrije osuđujemo ponašanje dela publike u Sarajevu tokom utakmice BiH-Srbija

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
KSS: Najoštrije osuđujemo ponašanje dela publike u Sarajevu tokom utakmice BiH-Srbija

BEOGRAD - Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je danas da najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027.

Košarkaši Srbije pobedili su u nedelju u Sarajevu selekciju BiH rezultatom 74:72 u utakmici drugog kola grupe C u kvalifikacijama za SP 2027. Deo navijača u dvorani u Sarajevu je zviždao tokom intoniranja himne Srbije, pevao uvredljive pesme, pogrdno skandirao i upućivao govore mržnje na račun srpske reprezentacije i države Srbije. "Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ko je heroj Srbije iz Sarajeva? Košarkaški ratnik koga je Partizan olako ispustio! Hteli su letos da isprave grešku, ali nisu…

Ko je heroj Srbije iz Sarajeva? Košarkaški ratnik koga je Partizan olako ispustio! Hteli su letos da isprave grešku, ali nisu uspeli! Sada se sigurno kaju!

Kurir pre 1 sat
Rešio je meč u Sarajevu: Ovo je Nikola Tanasković u dresu košarkaške reprezentacije Srbije (galerija)

Rešio je meč u Sarajevu: Ovo je Nikola Tanasković u dresu košarkaške reprezentacije Srbije (galerija)

Kurir pre 1 sat
Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

NIN pre 3 sata
"Kako je Vojinu i Stefanu dok to skandirate?": Bosanac održao lekciju zbog vređanja Srba u Sarajevu

"Kako je Vojinu i Stefanu dok to skandirate?": Bosanac održao lekciju zbog vređanja Srba u Sarajevu

Mondo pre 3 sata
KSS osudio ponašanje dela navijača u Sarajevu i tražio reakciju Fibe

KSS osudio ponašanje dela navijača u Sarajevu i tražio reakciju Fibe

RTS pre 4 sati
Oglasio se Košarkaški savez Srbije: Nisu mogli da ćute na gnusne uvrede u Sarajevu!

Oglasio se Košarkaški savez Srbije: Nisu mogli da ćute na gnusne uvrede u Sarajevu!

Hot sport pre 4 sati
KSS osudio ponašanje navijača u Sarajevu, očekuje i reakciju FIBA

KSS osudio ponašanje navijača u Sarajevu, očekuje i reakciju FIBA

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaSarajevoBosna i HercegovinaKSS

Sport, najnovije vesti »

Željko Drčelić se zahvalio Zvezdanu Terziću: Moramo ostati crveno-bela porodica

Željko Drčelić se zahvalio Zvezdanu Terziću: Moramo ostati crveno-bela porodica

Danas pre 12 minuta
Mika Murinen: „Partizan je samo jednogodišnja usputna stanica“

Mika Murinen: „Partizan je samo jednogodišnja usputna stanica“

Danas pre 52 minuta
Dušan Vlahović odsustvuje najmanje tri meseca van terena

Dušan Vlahović odsustvuje najmanje tri meseca van terena

RTV pre 37 minuta
Mirko Ocokoljić na klupi Partizana protiv Bajerna

Mirko Ocokoljić na klupi Partizana protiv Bajerna

RTS pre 17 minuta
Strepnja u Juventusu - Vlahović bi mogao da odsustvuje tri meseca zbog povrede

Strepnja u Juventusu - Vlahović bi mogao da odsustvuje tri meseca zbog povrede

RTS pre 17 minuta